Canlarını kurtarırken canından oldu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde anestezi uzmanı olarak görev yapan Selahattin Aslı'nın (30) eşi Ceylan Aslı, 8 yıldır gördüğü tedavinin ardından 5 ay önce hamile kalmıştı. Büyük mutluluk yaşayan çift, 6 Şubat'taki depreme Karataş Mahallesi'ndeki evlerinde yakalandı. Ev sallanmaya başlayınca, Selahattin Aslı hemen eşinin üzerine kapandı. Ama ev çökünce, çift enkaz altında kaldı. Molozlar arasında sıkıca sarıldığı eşini ve karnındaki bebeğini yaşatmak isin çabalayan Selahattin Aslı, bir gün sonra hayatını kaybetti. Ölen eşinin kollarında kalan Ceylan Aslı ise 42 saat sonra kurtarıldı. Ancak, karnındaki bebeğinin de öldüğü belirlendi. Selahattin Aslı'dan geriye ise sosyal medyada paylaştığı, "Ne babamızın omuzunda ağlayabildik ne de annemiz üzülür diye dertleşebildik. Bizi biz büyüttük, biz öldürdük" sözleri kaldı.