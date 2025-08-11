Haberler Yaşam Haberleri CANLI ALTIN FİYATLARI 11 AĞUSTOS PAZARTESİ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
11 Ağustos 2025 Pazartesi sabahında altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde ons altındaki dalgalanma, iç piyasadaki altın fiyatlarına doğrudan yansıdı. Sabah saatlerinde gram altın 4.425,07 TL’den, çeyrek altın ise 7.197,00 TL’den işlem görüyor. Yatırımcılar, “Bugün altın fiyatları ne kadar, gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?” sorularına yanıt ararken, güncel rakamlar canlı fiyat ekranlarında anbean paylaşılıyor. İşte, canlı altın fiyatları alış-satış takip ekranı.

11 Ağustos Pazartesi sabahında altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde gram altın günü 4.425,07 TL ile karşılarken çeyrek altın ise 7.197,00 TL ile güne dalgalı bir başlangıç yaptı. Küresel piyasalardaki ons altın değişimi, Türkiye'deki altın fiyatlarını da etkiliyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte, canlı altın fiyatları grafiği:

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 11 AĞUSTOS CANLI ALIŞ-SATIŞ

ONS ALTIN

ALIŞ: 3.374,81 dolar
SATIŞ: 3.375,17 dolar

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 29.418,00 TL
SATIŞ: 29.862,00 TL

GRAM ALTIN

ALIŞ: 4.425,07 TL
SATIŞ: 4.425,52 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 4.016,03 TL
SATIŞ: 4.222,59 TL

ATA ALTIN

ALIŞ: 29.142,00 TL
SATIŞ: 29.562,00 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 7.197,00 TL
SATIŞ: 7.246,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 28.700,00 TL
SATIŞ: 28.853,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 14.394,00 TL
SATIŞ: 14.493,00 TL

