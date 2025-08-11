CANLI ALTIN FİYATLARI 11 AĞUSTOS PAZARTESİ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

11 Ağustos Pazartesi sabahında altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde gram altın günü 4.425,07 TL ile karşılarken çeyrek altın ise 7.197,00 TL ile güne dalgalı bir başlangıç yaptı. Küresel piyasalardaki ons altın değişimi, Türkiye'deki altın fiyatlarını da etkiliyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte, canlı altın fiyatları grafiği: