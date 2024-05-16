Haberler Yaşam Haberleri CANLI ALTIN FİYATLARI 16 MAYIS 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 16.5.2024 08:35

CANLI ALTIN FİYATLARI 16 MAYIS 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Vatandaşların gündeminde olan dalgalanmada bugün gram altın var. 16 Mayıs alış fiyatını 2.469,81 TL’den açan gram altının satış fiyatı ise 2.470,12 TL olarak vatandaşla buluşuyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar? İşte, 16 Mayıs 2024 canlı gram altın, çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu!

CANLI ALTIN FİYATLARI 16 MAYIS 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında değişkenlik devam ediyor. Dolar kuru ve ons altın değerinden etkilenen altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Gram altın 2400 lira eşiğini aştı. Hafta başından beri farklılık gösteren gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 440 liradan yaparken; 16 Mayıs Perşembe günü itibarıyla 2 bin 469 TL'ye yükseldi.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 16.306,00
Satış: 16.553,00

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ATA ALTIN

Alış: 16.439,00

Satış: 16.694,00

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22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.247,58

Satış: 2.386,28

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ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.391,59

Satış:2.391,91

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TAM ALTIN

Alış: 15.945,00

Satış: 16.270,00

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YARIM ALTIN

Alış: 8.010,00

Satış: 8.172,00

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ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.005,00

Satış: 4.086,00

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GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.469,81

Satış: 2.470,12

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CANLI ALTIN FİYATLARI 16 MAYIS 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
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