CANLI ALTIN FİYATLARI 16 MAYIS 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında değişkenlik devam ediyor. Dolar kuru ve ons altın değerinden etkilenen altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Gram altın 2400 lira eşiğini aştı. Hafta başından beri farklılık gösteren gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 440 liradan yaparken; 16 Mayıs Perşembe günü itibarıyla 2 bin 469 TL'ye yükseldi.
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 16.306,00
Satış: 16.553,00
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22 AYAR BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.247,58
Satış: 2.386,28
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.005,00
Satış: 4.086,00
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