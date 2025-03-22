CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ rakamları: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları, yatırımcıların ve ekonomiyle ilgilenenlerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. 22 Mart 2025 tarihi itibarıyla altın piyasasında son güncellemeler geldi. Canlı piyasa verilerine göre, gram altın 3.678,22 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın fiyatı 6.053,00 TL olarak belirlendi. Peki; bugün tam, yarım, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı alış-satış rakamları.