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Giriş Tarihi: 22.3.2025 11:04 Son Güncelleme: 22.3.2025 11:04

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ rakamları: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 22 Mart 2025 itibarıyla gram ve çeyrek altın fiyatları güncellendi. Son piyasa verilerine göre sarı metalin gram fiyatı 3.678,22 TL, çeyrek fiyatı ise 6.053,00 TL seviyesinde işlem görüyor. Peki, 22 Mart 2025 bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ rakamları: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları, yatırımcıların ve ekonomiyle ilgilenenlerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. 22 Mart 2025 tarihi itibarıyla altın piyasasında son güncellemeler geldi. Canlı piyasa verilerine göre, gram altın 3.678,22 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın fiyatı 6.053,00 TL olarak belirlendi. Peki; bugün tam, yarım, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı alış-satış rakamları.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.678,22

SATIŞ(TL) 3.679,30

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.053,00

SATIŞ(TL) 6.149,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 24.728,00

SATIŞ(TL) 25.102,00

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.023,48

SATIŞ(USD) 3.024,37

Canlı RakamlarOns Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 3.377,16

SATIŞ(TL) 3.584,86

Canlı Rakamlar22 Ayar Bilezik Fiyatı İçin Tıklayınız!

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 24.137,00

SATIŞ(TL) 24.494,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ rakamları: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
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