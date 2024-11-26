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Giriş Tarihi: 26.11.2024 07:14

CANLI ALTIN FİYATLARI 26 KASIM 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde alış satış rakamları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son zamanların en yüksek seviyesine gören gram altın 2925 TL'ye geriledi. Sarı metalde gram ve çeyrek altın fiyatları başta olmak üzere bütün seçenekler yatırımcının odağında. Peki, Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, 26 Kasım 2024  yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI 26 KASIM 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Ekonomi gündemini yakından takip edenler 26 Kasım canlı altın fiyatları araştırmasına çıktı. Özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu sorusu uzun süredir yükseliş trendi gösteren sarı metal yatırımcının en fazla odaklandığı konu. Peki; Bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte, piyasadan anlık rakamlar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.925,94

SATIŞ(TL) 2.926,25

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ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.969,00

SATIŞ(TL) 5.046,00

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CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 20.557,00

SATIŞ(TL) 20.867,00

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ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.629,91

SATIŞ(USD) 2.630,29

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22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.772,07

SATIŞ(TL) 2.934,89

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CANLI ALTIN FİYATLARI 26 KASIM 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
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