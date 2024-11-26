CANLI ALTIN FİYATLARI 26 KASIM 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Ekonomi gündemini yakından takip edenler 26 Kasım canlı altın fiyatları araştırmasına çıktı. Özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu sorusu uzun süredir yükseliş trendi gösteren sarı metal yatırımcının en fazla odaklandığı konu. Peki; Bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte, piyasadan anlık rakamlar...