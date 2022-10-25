Haberler Yaşam Haberleri CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: 25 Ekim 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 16:42 Son Güncelleme: 25.10.2022 16:42

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: 25 Ekim 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dönemde canlı, güncel ve anlık verileriyle yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Göstergelerdeki anlık verilere göre altının gram fiyatı 981 TL’den alıcı buluyor. Bu noktada ise “25 Ekim 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt arıyor. Yatırımcılar altının ilerleyen günlerdeki yönünü merak ediyor. Bazı ekonomistler yıl sonuna doğru altının yükselmesini bekliyor. Peki, 25 Ekim 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı rakamlar.

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: 25 Ekim 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

25 Ekim bugün de binlerce kişi altın fiyatları üzerindeki gelişmeleri takip ediyor. Son günlerde yatay bir seyir izleyen yatırım aracıyla ilgili olarak "25 Ekim 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Haftanın ikinci iş gününde altının gram fiyatı 981 TL civarında seyrediyor. İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar.

YÜKSELİŞTE! ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP: 24 Ekim Pazartesi bugün güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Düşük seyrin ardından yükseliş başlıyor. İşte 25 Ekim 2022 Salı altın fiyatları canlı takip ekranı ile son durum!

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI - 25 EKİM 2022

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 911,92

SATIŞ: 944,38

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YÜKSELİŞTE! ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP: 24 Ekim Pazartesi bugün güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.692,00

SATIŞ: 6.857,00

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Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı

YÜKSELİŞTE! ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP: 24 Ekim Pazartesi bugün güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.692,00

SATIŞ: 6.857,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.677,00

SATIŞ: 6.778,00

YÜKSELİŞTE! ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP: 24 Ekim Pazartesi bugün güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.635,00

SATIŞ: 1.675,00

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GRAM ALTIN

ALIŞ: 990,02

SATIŞ: 991,47

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CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: 25 Ekim 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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