Canlı konum suçlular için rehber

Günümüzde birçok uygulama, çalışabilmek veya kullanıcı deneyimini artırmak gerekçesiyle konum erişimi talep ediyor. Ancak kullanıcı farkında olmasa da bu bilgiler bazen uygulamanın kendisi dışında üçüncü kişilerle de paylaşılıyor. Reklam şirketleri, veri analizi firmaları veya iş ortakları bu verilere erişebiliyor. SABAH'a konuşan Adli Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, "Özellikle sabıkalı suçlular ya da tacizciler için canlı konum, kurbanlarını adım adım takip etmeyi mümkün hale getiriyor. Bu kişiler, hedef aldıkları kişinin nerede olduğunu öğrenip saldırı için en uygun zamanı belirleyebiliyor. Böylece sıradan bir dijital özellik, suç işlemek isteyenler için adeta bir rehbere dönüşüyor." ifadelerini kullandı.