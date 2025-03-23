SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu adliyede ifade verdi! Gözler savcılığın vereceği kararda

İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılığa verdiği ifade de tamamlandı. Savcılığın vereceği karar bekleniyor.
Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturması kapsamında savcılığa verdiği ifadeye ulaşıldı. 10 sayfalık ifadenin emniyetteki ifadeyle benzer olduğu görüldü.
SORU: Kent Uzlaşısı tanımına ve bu fikrin gerçekleştirilmesine ilişkin bilgi, görgü ve katkınız nelerdir?
Ekrem İmamoğlu:
"Ben bahse konu kavramı hiç kullanmadım. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir katkım da bulunmamaktadır. Ayrıca başka bir siyasi partiye benim fikri ve söylemsel bir katkım olması düşünülemez. Ayrıca yukarıda kısmen değindiğim üzere belediye meclis üyelerinin belirleme yetkisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine aittir. Benim bu konuda herhangi bir katkım bulunmamaktadır. Ayrıca duyduğum ve bildiğim kadarı ile Dem Parti haricinde başkaca siyasi partilerden de seçime kısa bir zaman kala istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden belediye meclis üyeliklerine giren bir kısım meclis üyesi adayı da olmuştur."
İmamoğlu’na “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklu yargılanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in adaylık süreci soruldu.
İmamoğlu, o dönem Esenyurt adayın çekilmesiyle bölgenin demografi yapısına uygun olduğunu düşünüldüğünü belirterek, “Geçmişte benim de danışmanlığımı yapmış Ahmet Özer Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilmiştir. Bu süreçlerin tamamı Büyükşehir Belediye Başkan adayı tavsiyesi, il başkanlığının çalışma ekibine sunulması akabinde genel merkeze taşınır” şeklinde konuştu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 22.00 sıralarında 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamındaki ifadesi alındı, 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamındaki ifadesi alınmaya başlandı.
Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında savcılığa 1 saat boyunca ifade verdi.
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerinin ardından getirileceği İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde güvenlik önlemleri artırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 91 şüphelinin getirileceği emniyetteki işlemlerinin ardından getirileceği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde güvenlik önlemleri artırıldı. Çağlayan Meydanı ile Abide-i Hürriyet Caddesi çevresinde bazı noktalar bariyerlerle kapatıldı. Bölgeye TOMA ve çevik kuvvet araçları getirilirken, adliyeye araç giriş çıkışları kapatıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 91 kişinin 'terör ve yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade işlemlerinin başladı. Adliye önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken bir grup avukat içeri girmek istedi. Avukatlar ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.
Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında savcılık ifadesi alınmaya başlandı.
Şüphelilerin Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli toplam 30 savcı tarafından ifadelerinin alınacağı bilgisine ulaşıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.
Bu kapsamda İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Şahan, şarkıcı Ercan Saatçi ile Serdar Haydanlı'nın da aralarında bulunduğu 91 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.