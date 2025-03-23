SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu adliyede ifade verdi! Gözler savcılığın vereceği kararda

TERÖR SORUŞTURMASINDA İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturması kapsamında savcılığa verdiği ifadeye ulaşıldı. 10 sayfalık ifadenin emniyetteki ifadeyle benzer olduğu görüldü.

SORU: Kent Uzlaşısı tanımına ve bu fikrin gerçekleştirilmesine ilişkin bilgi, görgü ve katkınız nelerdir?

Ekrem İmamoğlu:

"Ben bahse konu kavramı hiç kullanmadım. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir katkım da bulunmamaktadır. Ayrıca başka bir siyasi partiye benim fikri ve söylemsel bir katkım olması düşünülemez. Ayrıca yukarıda kısmen değindiğim üzere belediye meclis üyelerinin belirleme yetkisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine aittir. Benim bu konuda herhangi bir katkım bulunmamaktadır. Ayrıca duyduğum ve bildiğim kadarı ile Dem Parti haricinde başkaca siyasi partilerden de seçime kısa bir zaman kala istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden belediye meclis üyeliklerine giren bir kısım meclis üyesi adayı da olmuştur."

İmamoğlu’na “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklu yargılanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in adaylık süreci soruldu.

İmamoğlu, o dönem Esenyurt adayın çekilmesiyle bölgenin demografi yapısına uygun olduğunu düşünüldüğünü belirterek, “Geçmişte benim de danışmanlığımı yapmış Ahmet Özer Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilmiştir. Bu süreçlerin tamamı Büyükşehir Belediye Başkan adayı tavsiyesi, il başkanlığının çalışma ekibine sunulması akabinde genel merkeze taşınır” şeklinde konuştu.