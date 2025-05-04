SON DAKİKA | Sırrı Süreyya Önder’e veda ! İlk tören AKM’de yapılıyor

Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı. Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'ne götürüldü. Saat 10.20 sıralarında Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'nden alınarak törenin yapılacağı Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) götürüldü.
Sırrı Süreyya Önder'e veda töreni AKM'de başladı | Video
DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Önder için saat 11.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma programı yapılacağını açıkladı. Koçyiğit açıklamasında, "Sırrı Süreyya Önder’in naaşı saat 11.00’de Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’ne gelecek ve orada bir tören düzenlenecek. Bütün Türkiye halklarını, bütün İstanbulluları Sırrı Süreyya Önder’i uğurlamak için Taksim’e beklediğimizi söylemek istiyorum. Oradaki törenin ardından naaşı Levent Barbaros Camii’ne götüreceğiz. Cenaze töreninin ardından da Zincirlikuyu Mezarlığı’nda onu sonsuzluğa uğurlayacağız. Tekrardan bütün halkımızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, bugün Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek anma etkinliğinin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.
Barbaros Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Önder'in naaşının Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedileceğini öğrenildi.
"İstanbul milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:
"Malum Sayın Önder'i ve Sayın Buldan'ı geçen ay Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum. Rabb'im hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. TEKNOFEST 2025'in bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, ödül kazanan tüm gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. TEKNOFEST'e emeği geçen herkese, ülkemizin bu yüz akı projesine ilk günden beri katkı sunan her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum."
Sırrı Süreyya önder 15 Nisan günü geç saatlerde kalp krizi geçirmişti.Ambulans ile hastaneye götürülen Önder'in iki kez kalbi durmuş, doktorların müdahalesiyle geri döndürülmüştü. Kalp kriziyle birlikte aort damarının da yırtıldığı belirlenen Önder, acilen ameliyata alınmıştı.
ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Önder'in vefatına ilişkin açıklamayı hastahane yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 03.05.2025 tarih ve saat 16:10'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."