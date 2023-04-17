CHP binası yakınında hava atmak için ateş eden şahıs tutuklandı! "Nereden geçtiğimizi bilmiyordum"

Sarıyer'de bulunan CHP il binası yakınlarında 6 Nisan gecesi saat 04:00 sıralarında havaya ateş edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alınmış 1 şüpheli serbest 3'ü de adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı. Olayda silahı kullandığı öğrenilen Emre D.nin ise heryerde aranıyordu. Şüpheli bugün sabah saatlerinde yaklnarsk gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre D. tutuklandı

Konuyla ilgili ilk olarak gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki ifadelerinde; "5 Arkadaş birlikte gezintiye çıktık. Beşiktaş'ta oturup tatlı yedik çay içtik ardından Sultangazi'ye gitmek üzere yola çıktık. Sağ ön koltukta oturan Emre D. sosyal medya hesabından canlı yayın açıp havaya doğru ateş etti. Daha sonra evimize gidip yattık. Polis bizi almaya gelince meseleyi öğrendik" dedikleri öğrenilmişti.

SUÇ KAYDI KABARIK

Konuyla ilgili firari şüpheli Emre D'nin ise bugün sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin çeşitli suçlardan 51 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Ayrıca 2 adet de aranmasının olduğu öğrenildi. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Burada ifade vermek üzere savcılığa götürülen Emre D.'nin ifadesi de ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, "Olaydan yaklaşık 1 hafta önce aileme ait iş yerinin önünde dururken kimliği belirsiz kişiler yanıma gelerek 4-5 el ateş ettiler. Olaydan sonra 4 gün hastanede kaldım. Bu olaydan sonra arkadaşlarımla gezerken beni vuran şahıslara göz dağı verebilmek için sosyal medyadan canlı yayın açtım. Yayına katılan sahte hesaplar ağır küfürler etmeye başladı, gururuma yetiremedim. Hastaneden çıktıktan sonra üzerimde silah taşıyordum. Canlı yayındaki küfürlere sinirlendim, araç hareket halindeyken ön cam koltuğun camını açarak havaya 2-3 el ateş ettim. Ateş ettiğim esnada nereden geçtiğimizi dahi bilmiyordum. Ne CHP binasından ne de çevredeki diğer binalardan haberdar değilim. Herhangi bir kişiye, kuruma veya kuruluşa karşı herhangi bir eylem gerçekleştirmedim" dediği öğrenildi. Şüpheli Emre D., savcılıktaki ifadesinin ardından 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi