CANLI YAYIN | GALATASARAY MOL FEHERVAR CANLI İZLE! Galatasaray Mol Fehervar hazırlık maçı canlı yayın izle kanalı belli oldu! HD kesintisiz

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, hazırlık maçlarına hız kesmeden devam ediyor. İlk hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 mağlup olan sarı kırmızılı ekip, ikinci maçında Macar ekibi Mol Fehervar ile kozlarını paylaşacak. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, galibiyet için sahada olacak. Maçı takip etmek isteyen futbolseverler ise Galatasaray Mol Fehervar maçı canlı yayın kanalını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Mol Fehervar maçı hangi kanalda? İşte Galatasaray Mol Fehervar maçı canlı yayın izle!
GALATASARAY MOL FEHERVAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Galatasaray Mol Vidi (Mol Fehervar) maçı, 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü yani bu akşam oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak. Maçın canlı yayın kanalı da belli oldu!