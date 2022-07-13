Haberler Yaşam Haberleri CANLI YAYIN | GALATASARAY MOL FEHERVAR CANLI İZLE! Galatasaray Mol Fehervar hazırlık maçı canlı yayın izle kanalı belli oldu! HD kesintisiz
Giriş Tarihi: 13.7.2022 15:23

CANLI YAYIN | GALATASARAY MOL FEHERVAR CANLI İZLE! Galatasaray Mol Fehervar hazırlık maçı canlı yayın izle kanalı belli oldu! HD kesintisiz

Süper Lig 2021-2022 sezonunu 13. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. İlk maçında Sturm Graz'a yenilen Okan Buruk yönetimindeki Aslan, ikinci hazırlık maçında Mol Fehervar ile karşı karşıya gelecek. Bu noktada Galatasaray hazırlık maçı canlı yayın kanalı ile gündemdeki yerini aldı. Sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray Mol Fehervar maçı canlı izle ekranı ile takımlarını izlemek istiyor. İşte Galatasaray Mol Fehervar maçı canlı yayın ekranı ile kesintisiz izle!

CANLI YAYIN | GALATASARAY MOL FEHERVAR CANLI İZLE! Galatasaray Mol Fehervar hazırlık maçı canlı yayın izle kanalı belli oldu! HD kesintisiz

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, hazırlık maçlarına hız kesmeden devam ediyor. İlk hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 mağlup olan sarı kırmızılı ekip, ikinci maçında Macar ekibi Mol Fehervar ile kozlarını paylaşacak. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, galibiyet için sahada olacak. Maçı takip etmek isteyen futbolseverler ise Galatasaray Mol Fehervar maçı canlı yayın kanalını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Mol Fehervar maçı hangi kanalda? İşte Galatasaray Mol Fehervar maçı canlı yayın izle!

GALATASARAY MOL FEHERVAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Galatasaray Mol Vidi (Mol Fehervar) maçı, 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü yani bu akşam oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak. Maçın canlı yayın kanalı da belli oldu!

GALATASARAY MOL FEHERVAR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Profertil Arena Hartberg'in ev sahipliği yapacağı Galatasaray - Mol Fehervar hazırlık maçı, D-Smart 77. kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak.

GALATASARAY MOL FEHERVAR CANLI İZLE

Maç D Smart go üzerinden izlenebilir

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CANLI YAYIN | GALATASARAY MOL FEHERVAR CANLI İZLE! Galatasaray Mol Fehervar hazırlık maçı canlı yayın izle kanalı belli oldu! HD kesintisiz
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