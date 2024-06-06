Canlı yayında 70 göz ameliyatı yapacaklar

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Türk Oftalmoloji Derneği işbirliğiyle düzenlenen "8. Canlı Cerrahi Sempozyumu" kapsamında göz hekimleri, ulusal ve uluslararası alandan yaklaşık 1400 hekimin canlı yayında izleyeceği 70 ameliyat gerçekleştirecek. Bu yıl 8'incisi düzenlenen Canlı Cerrahi Sempozyumu, Bilkent Şehir Hastanesi'nde başladı. Türkiye'deki göz doktorlarını temsil eden Türk Oftalmoloji Derneği'nin hastane ile ulusal ve uluslararası katılımla düzenlediği sempozyumda, gözün farklı branşlarında son teknolojik yöntemlerin kullanıldığı operasyonlar düzenlenecek. Operasyonlar, ameliyathanelere kurulan yüksek çözünürlüklü kameralarla yurtiçinden ve yurtdışından hekimler için canlı yayınlanacak. Böylelikle hem eğitim hem de hekimlerin eşzamanlı bilgi paylaşımında bulunması sağlanacak.