Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet ettiği ileri sürülen ve adının Y. T. olduğu iddia edilen kişi, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Alevilere ağıza alınmayacak küfürler etti.









Canlı yayında Alevilere küfür yağdırdı, emniyet kısa sürede gözaltına aldı! | Video





Alevilere 'kâfir' diyen Tilki'ye sosyal medya üzerinden tepkiler kısa sürede çığ gibi büyümeye devam ederken, sosyal medya kullanıcıları kendini bilmez kişinin tutuklanmasını talep etti.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar kısa sürede Türkiye gündeminde birinci sırada yer aldı. Konu ile ilgili olarak harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, bahse konu kişinin adresini tespit ederek gözaltına aldı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili açıklamada bulundu. Yazılı yapılan açıklamada Başsavcılık; "Twitter isimli sosyal medya aracı üzerinden yaptığı sözlü paylaşımda, Alevi vatandaşlarımıza yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden Şüpheli Y.T. hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek" suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Şüpheli Y.T. bugün emniyet Güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gerek duyulması halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.