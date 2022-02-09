Haberler Yaşam Haberleri Canlı yayında Alevilere küfür yağdırdı, emniyet kısa sürede gözaltına aldı!
Giriş Tarihi: 9.2.2022 14:51 Son Güncelleme: 9.2.2022 15:32

Canlı yayında Alevilere küfür yağdırdı, emniyet kısa sürede gözaltına aldı!

ABBAS ÇAKAR
Canlı yayında Alevilere küfür yağdırdı, emniyet kısa sürede gözaltına aldı!

Kocaeli İzmit İlçesinde yaşadığı ileri sürülen ve adının Y.T. olduğu iddia edilen bir kişi, kendisine ait olduğu ileri sürülen sosyal medya hesabından Alevilere küfür yağdırdı. Olayın paylaşılması üzerine, toplumun her kesiminden tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüyerek, T.'nin tutuklanması istendi. Kocaeli Emniyeti şahısı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet ettiği ileri sürülen ve adının Y. T. olduğu iddia edilen kişi, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Alevilere ağıza alınmayacak küfürler etti.



Canlı yayında Alevilere küfür yağdırdı, emniyet kısa sürede gözaltına aldı! | Video


Alevilere 'kâfir' diyen Tilki'ye sosyal medya üzerinden tepkiler kısa sürede çığ gibi büyümeye devam ederken, sosyal medya kullanıcıları kendini bilmez kişinin tutuklanmasını talep etti.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar kısa sürede Türkiye gündeminde birinci sırada yer aldı. Konu ile ilgili olarak harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, bahse konu kişinin adresini tespit ederek gözaltına aldı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili açıklamada bulundu. Yazılı yapılan açıklamada Başsavcılık; "Twitter isimli sosyal medya aracı üzerinden yaptığı sözlü paylaşımda, Alevi vatandaşlarımıza yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden Şüpheli Y.T. hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek" suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Şüpheli Y.T. bugün emniyet Güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gerek duyulması halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Şahin'i kendi partisi bile istemiyor! "İstanbul ekibini de al git"
Polislerle ilgili önemli değişiklik! Şark süresi düşüyor, yeni mezunlar batıya atanacaklar!
Öğretmen Meslek Kanunu'nda detaylar netleşiyor! Mülakat yok zorunlu eğitim var
Elektrik faturalarında yeni düzenleme olacak mı? Bakan Dönmez son dakika açıkladı!
HDP'nin kirli oyunu deşifre oldu! Kobani modelini Ağrı'da denediler
EYT YASASI SON DAKİKA GELİŞMESİ:EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Emeklilikte yaşa takılanlar 9 Şubat bugün!
Kendi kendinin parodisi olarak CHP
Son dakika | DSÖ: Koronavirüs bu yıl bitebilir! Ama aşı eşitsizliği son bulmalı
Gayrıkanuni Kemal
Yalan haberi sosyal medyada kimler, hangi yöntemle yayıyor? İşte yalanın yayılma ağı
ARKADAŞINA GÖNDER
Canlı yayında Alevilere küfür yağdırdı, emniyet kısa sürede gözaltına aldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA