Canlı yayında gözaltına alınmıştı, tutuklandı

Soruşturma kapsamında Gökhan K'nin, 20 Ekim 2014'te İskenderun Şehit Haydar Polis Merkezi Amirliğine giderek S.K'nin kayıp olduğuyla ilgili müracaatının bulunduğu tespit edildi. Çalışmalar çerçevesinde S.K'nin öldürülme ve maaşlarının çekilme ihtimalini değerlendiren ekipler, soruşturmayı genişletti. S.K'nin kaybolduğu ihbarını yapan ve konuyla ilgili bir televizyon programına katılan Gökhan K. hakkında gözaltı kararı verildi. Gökhan K, kayıp başvurusu yaptığı S.K'yi öldürdüğü iddiasıyla ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert televizyon programında gözaltına alındı. İskenderun ilçesine getirilen Gökhan K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.