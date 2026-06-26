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Giriş Tarihi: 26.06.2026 10:09

Canlı yayında korkunç saldırı! Eski eşinin akrabaları öldüresiye darp etti: ‘Arkadan gelenleri görünce…’

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana gelen olayda pazarlarda pide satışı yapan Recep Uysal, iddiaya göre eski eşinin yakınlarının saldırısına uğradı. Boşanma sürecinin ardından yaşandığını öne sürdüğü saldırıda yaralanan şahsın burnuna dikiş atılırken, saldırı anı ise o esnada bir sosyal medya platformundan canlı yayın yapan mağdur tarafından saniye saniye kaydedildi. 4 çocuk babası Uysal, darp edildiği sırada yanında oğlunun da olduğunu söyleyerek kabus dakikalarını böyle anlattı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Canlı yayında korkunç saldırı! Eski eşinin akrabaları öldüresiye darp etti: ‘Arkadan gelenleri görünce…’
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Arnavutköy'de pazarlarda ve sokaklarda pide satışı yapan Recep Uysal her zamanki gibi satış yaptığı sırada yanına gelen 2 kişi, pide almak istediklerini söyledi. Yanında 11 yaşındaki oğlu da bulunan Uysal, aracını müşterilerin bulunduğu noktaya doğru yönlendirdiği sırada saldırıya uğradı. Saldırı anı o esnada bir sosyal medya platformu üzerinden yayın yapan Uysal'ın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.



"ARKADAN GELENLERİ GÖRÜNCE BAŞIMA GELECEKLERİ ANLADIM"

Saldırı sırasında sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığını belirten Recep Uysal, "Her zamanki gibi satış yapıyordum. İki müşteri çağırdı, ürün almak istediklerini söylediler. Aracı gölge bir noktaya çekerken saldırmaya başladılar. Arkadan gelenleri görünce işin farklı olduğunu anladım ama artık geç kalmıştım. Yanımda 11 yaşındaki oğlum vardı. Önce onu korumaya çalıştık. Daha sonra üzerime saldırdılar. Tekme, tokat ve çeşitli cisimlerle vurdular. O sırada canlı yayındaydım. Kamerayı görünce paniklediler ve telefonu yere attılar" dedi.

'SİLAH ÇEKTİLER'

Kendisine saldıran kişilerin eski eşinin akrabaları olduğunu iddia eden Uysal, olay sırasında silah da gösterildiğini öne sürerek, "Eski eşimin akrabalarıydı. Olay sırasında silah da çekildi. Daha önce de yaşadığım sorunlarla ilgili karakola giderek suç duyurusunda bulunmuştum. Yaşadığım her şeyi resmi mercilere bildirdim" diye konuştu.

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ESNAF MÜDAHALESİYLE KURTULDU

Çevredeki esnafın müdahalesiyle saldırganların olay yerinden kaçtığını söyleyen Uysal, "Sesleri duyan esnaflar gelince olay yerinden uzaklaştılar. Ben işimi yapmaya devam edeceğim. Yarın da pazarda olacağım. Yaşadıklarıma rağmen ayakta durmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 12 yıllık evliliğinin sona erdiğini ve 4 çocuk babası olduğunu söyleyen Uysal, yaşadıkları nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ARNAVUTKÖY #İSTANBUL

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