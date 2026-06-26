Canlı yayında korkunç saldırı! Eski eşinin akrabaları öldüresiye darp etti: ‘Arkadan gelenleri görünce…’





"ARKADAN GELENLERİ GÖRÜNCE BAŞIMA GELECEKLERİ ANLADIM"



Saldırı sırasında sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığını belirten Recep Uysal, "Her zamanki gibi satış yapıyordum. İki müşteri çağırdı, ürün almak istediklerini söylediler. Aracı gölge bir noktaya çekerken saldırmaya başladılar. Arkadan gelenleri görünce işin farklı olduğunu anladım ama artık geç kalmıştım. Yanımda 11 yaşındaki oğlum vardı. Önce onu korumaya çalıştık. Daha sonra üzerime saldırdılar. Tekme, tokat ve çeşitli cisimlerle vurdular. O sırada canlı yayındaydım. Kamerayı görünce paniklediler ve telefonu yere attılar" dedi.