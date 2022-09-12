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Giriş Tarihi: 12.9.2022 14:51 Son Güncelleme: 12.9.2022 15:12

Canlı yayında muhabire saldırdılar

Gaziantep’te sanayi bölgesinde çıkan yangını canlı yayında aktaran gazeteci saldırıya uğradı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Canlı yayında muhabire saldırdılar

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde bulanan halı fabrikasındaki çıkan yangını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Said Vakkas Yağcı'yı canlı yayın sırasında darp eden 5 kişilik grup muhabirin telefonu da gasp etti.

Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan halı fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın bilgisi üzerine olay yerine giden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Said Vakkas Yağcı, telefonundaki programla canlı yayın yaparak görüntüleri çalıştığı ajansa aktarmaya başladı. İtfaiyenin yangın söndürme çalışmalarını görüntüleyen Yağcı'ya, fabrikanın güvenlik görevlileri olduğu iddia edilen bir grup tarafından telefonu kapatmasını isteyerek engel oldu. Gazeteci olduğunu söyleyip kimlik göstermesine rağmen Yağcı'ya saldıran grup genç muhabiri darp ettikten sonra telefonunu da gasp etti. Olay yerine gelen polisler tarafından engellenen ve bölgeden uzaklaştırılan saldırganlar canlı yayında olduklarını bilmeden görüntülere silmeye çalıştı.

Telefona el koyduklarını canlı yayında itiraf eden güvenlikçiler ardından görüntüyü silmek için çaba sarf etti. İhlas Haber Ajansı Muhabiri Sadi Vakkas Yağcı'nın yanına giden şahıslar muhabiri görüntüleri sildirmeye zorladı. Canlı yayında gerçekleşen olay sonrası İHA muhabirini darp edip telefonu gasp eden şahısları ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Hastaneye giderek darp raporu alan Yağcı da saldırganlardan şikayetçi oldu.

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Canlı yayında muhabire saldırdılar
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