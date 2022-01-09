Haberler Yaşam Haberleri Canlı yayındaki skandal sonrası harekete geçilmişti! Uyuşturucu madde kullanan şahıslar tutuklandı
Giriş Tarihi: 9.1.2022 20:15 Son Güncelleme: 9.1.2022 20:27

Canlı yayındaki skandal sonrası harekete geçilmişti! Uyuşturucu madde kullanan şahıslar tutuklandı

Canlı yayındaki skandal sonrası harekete geçilmişti! Uyuşturucu madde kullanan şahıslar tutuklandı

Bursa'da biri kadın 2 kişi sosyal medya hesapları üzerinden açtıkları canlı yayında uyuşturucu madde kullandı. Skandal görüntülere tepki yağarken, yayını izleyen vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Azra S.(19) ve Emre S. (23)’yi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay İnegöl ilçesinde dün meydana geldi. Sosyal Medya üzerinden canlı yayın başlatan biri kadın 2 kişi, uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Yayını izleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, iki kişinin peşine düştü. Adresleri belirlenen Azra S. ve Emre S. gözaltına alındı. Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Emniyetteki sorgularının ardından 'uyuşturucu kullanımına özendirme' suçundan adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emre S.'nin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinden 15 ayrı, Azra S.'nin ise uyuşturucu kullanmaktan dolayı 3 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

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Canlı yayındaki skandal sonrası harekete geçilmişti! Uyuşturucu madde kullanan şahıslar tutuklandı
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