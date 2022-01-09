Canlı yayındaki skandal sonrası harekete geçilmişti! Uyuşturucu madde kullanan şahıslar tutuklandı

GÖZALTINA ALINDILAR

Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, iki kişinin peşine düştü. Adresleri belirlenen Azra S. ve Emre S. gözaltına alındı. Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.