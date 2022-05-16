Cansız bedeni nehirde bulunmuştu! Ferhat’ın cenazesi toprağa verildi

"DUALARIMIZI EKSİK ETMEYECEĞİZ"

Batur'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından babası Mehmet Şirin Batur'a teslim edildi. Mehmet Batur, arama kurtarma çalışmalarına katılan yetkililere ve vatandaşlara teşekkür ederek, ''Tek duamız oğlumuzun cenazesine kavuşmaktı. Allah böyle bir acıyı düşmanımın başına vermesin. 5 gün boyunca öldük öldük dirildik. Oğlumun bir mezarı olacak. Dualarımızı eksik etmeyeceğiz" dedi.

Batur'un cenazesi kılınan namazın ardından Ceyhan Yeni Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.