Cansu’nun üniversite sevinci kursağında kalmıştı: Hatalı işleme soruşturma!

ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi görevlileri 12 Eylül'de antrenörlük bölümü için tercih yapan ve spor testi sonrası kayıt için yedekler listesinde 2'nci sırada yer alan Çaykur Rizespor Voleybol takımı sporcusu Cansu Karadereli'yi telefonla arayarak kayıt sildiren bir öğrenci nedeniyle oluşan kontenjanla bölüme yerleştirildiğini bildirdi. Saat 16.00'da ismi sistemde 'kazananlar' arasında yayınlanması üzerine kayıt hazırlığı yapan Karadereli'yi aynı gün saat 22.15'te arayan görevli, hata yapıldığını söyledi. Görevli, kaydını sildiren 'Helin' isimli öğrenci ile yedekler listesinde ilk sırada yer alan aynı adı taşıyan öğrencinin karıştırıldığını belirtti, hatanın düzeltilmesi sonucu ilk yedeğin kaydının alındığını, kendisinin kayıt yaptıramayacağını bildirdi. Üniversite okuma sevinci kısa süren Rizeli Cansu Karadereli, büyük üzüntü yaşadı.



ETÜ'DEN AÇIKLAMA



ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden yapılan yazılı açıklamada hatalı işlemi yapan görevli hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Özel yetenek sınavı tamamlandıktan sonra yapılan ilanda asıl ve yedek tüm adayların sıralaması ve puanları detaylı olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloda Ca*** Ka***** isimli adayın Voleybol (Kadın) branşında ikinci yedek olarak yer aldığı açıkça görülmektedir. He** Çe** isimli öğrencinin kayıt sildirmesi nedeniyle aynı isme sahip olan birinci yedek aday öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazanmış; ancak isim benzerliğinden dolayı sehven ikinci yedek adaya kazandığı bilgisi verilmiştir. Hatanın fark edilmesiyle birlikte gerekli tüm bilgilendirmeler adaylara kısa sürede yapılmıştır. Bu süreçte Ca*** Ka*** isimli aday hiçbir surette hak kaybına uğramadığından dolayı herhangi bir mağduriyet söz konusu değildir. Yapılan hatanın sorumlusu hakkında ise idari işlem başlatılmış olup süreç devam etmektedir" denildi.