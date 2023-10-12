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Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:43

Çanta hırsızları yakalandı

İstanbul’da lüks otellerin lobilerine girip sandalyelerde asılı çantaları çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çanta hırsızları yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından son günlerde otel lobilerinde yaşanan çanta hırsızlıkları üzerine soruşturma başlatıldı. Polis yaptığı incelemede şüphelilerin bir olayda güvenlik kameralarına yakalandığını tespit etti. Görüntülerde otel lobisinde müşteri gibi dolaşan şüphelinin, telefonla konuşuyor gibi yaparak sandalyede asılı çantayı aldığı, içindeki cüzdanı çaldıktan sonra yerine bıraktığı görüldü.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis kısa süre içinde kimliğini tespit ettiği şüpheli ve suç ortağını gözaltına aldı. Cezayir doğumlu şüpheli Mohammed E.H.A.B.'nın (37) daha önceden 5, Filistin uyruklu Ahmed Ş.'nin (28) ise 10 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin kaldığı otel odasında yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 18 bin 200 lira, 450 Euro ve 300 dolar para ele geçirildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde yapılan soruşturmada şüphelilerin 10 Eylül Pazar günü Bakırköy'de bir otelde hırsızlık yaptıkları ve içinde dizüstü bilgisayar, 100 dolar, 300 dirhem, 300 lira ve iki cep telefonunu bulunduğu çantayı çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca 7 Ekim Cumartesi günü Bakırköy'de bir otel lobisinde mağdur C.E.'nin çantasının içinden 45 bin lirasını da çaldıkları belirlendi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çanta hırsızları yakalandı
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