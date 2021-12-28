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Giriş Tarihi: 28.12.2021 23:00

Çanta içinde bebek bulundu! 3 aylık bebeği çantaya koyup sokağa bıraktılar

Çanta içinde bebek bulundu! 3 aylık bebeği çantaya koyup sokağa bıraktılar

Kocaeli İzmit  ilçesi Topçular Mahallesinde yol kenarına bırakılan bir çantanın içerisinde 3 aylık bebek bulundu. Polis ekipleri çantayı kim ve ya kimlerin bıraktığı ile ilgili soruşturma başlattı.

İzmit İlçesi Topçular Mahallesi Topçular Sokakta, bir bebek çanta içine koyulmuş ve sokağa atılmış olarak bulundu. Henüz 3 aylık olduğu tahmin edilen kız bebeği, ilk olarak bölgede yaşayan Suriyeli vatandaşlar fark etti. Tam bu esnada adrese yemek teslim eden bir kurye, çantadan gelen ağlama seslerini fark ederek hemen yanına gitti.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kurye vakit geçirmeden durumu polis ekiplerine bildirdi ve başında beklediği bebeği, Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan kız bebek Alikahya kadın doğum ve çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Üzerinde kimlik veya künye bulunmayan bebeğin ailesine ulaşılması için polis çalışma başlattı

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Çanta içinde bebek bulundu! 3 aylık bebeği çantaya koyup sokağa bıraktılar
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