Çantadan para ve cep telefonu çalmıştı! Tutuklandı

Hırsızlık olayı Şişli İzzetpaşa Mahallesi'nde 22 Temmuz Cuma günü gece saatlerinde meydana geldi. Apartmanın demir korkuluklarına tırmanarak, etrafı kontrol eden 18 yaşındaki N.U.birinci kattaki dairenin penceresi önündeki çantadan 1 adet cep telefonu, 3 bin 250 lira ve 50 Euro para çaldı. Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, uyandığında çantasından para ve telefonunun çalındığını fark eden ev sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Korkuluklara tırmanan kişinin, daha önce benzer suçlardan kaydı bulunan N.U. (18) olduğunu tespit eden polis ekipleri, aynı mahallede şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.U., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.