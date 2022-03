Çantalara doldurup çaldılar! Süpermarketleri böyle soydular...

İstanbul Emniyeti, bir süpermarket zincirinin Büyükçekmece ve Maltepe İlçeleri'ndeki şubelerinden hırsızlık yapan iki kişinin kimliğini kısa sürede tespit etti. B.Y. (25) ve U.S. (48) isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İki hırsızın süpermarketlerdeki ürünleri çantalarına doldurdukları ve çaldıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y., hakkında verilen "Adli Kontrol" hükmüyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şüpheli U.S. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.