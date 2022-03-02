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Giriş Tarihi: 2.3.2022 13:01

Çantalara doldurup çaldılar! Süpermarketleri böyle soydular...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çantalara doldurup çaldılar! Süpermarketleri böyle soydular...

İstanbul’da bir süpermarket zincirinin Büyükçekmece ve Maltepe İlçeleri’ndeki şubelerinden hırsızlık yapan iki kişi yakalandı. İki hırsızın süpermarketlerdeki ürünleri çantalarına doldurdukları ve çaldıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul Emniyeti, bir süpermarket zincirinin Büyükçekmece ve Maltepe İlçeleri'ndeki şubelerinden hırsızlık yapan iki kişinin kimliğini kısa sürede tespit etti. B.Y. (25) ve U.S. (48) isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İki hırsızın süpermarketlerdeki ürünleri çantalarına doldurdukları ve çaldıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y., hakkında verilen "Adli Kontrol" hükmüyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şüpheli U.S. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Çantalara doldurup çaldılar! Süpermarketleri böyle soydular...
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