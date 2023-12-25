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Giriş Tarihi: 25.12.2023 10:28 Son Güncelleme: 25.12.2023 10:35

Çantasından 250'den fazla hap çıktı

Balıkesir'in merkez ilçesi Karesi'de şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yapan Motosikletli polis ekipleri bir şahsın üzerinde yaptıkları aramada sırt çantası içinde 261 adet sentetik ecza hapı ve 2 adet esrar aparatı ele geçirdiler.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Çantasından 250’den fazla hap çıktı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Karesi, Akıncılar Mahallesi Şehit Pamir Caddesi üzerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan uygulama esnasında; Motosikletli Polis Timleri Mert C. K. isimli şahıs üzerinde yapılan kaba üst yoklamasında, şahsın üzerinde bulunan sırt çantası içerisinde 20 şarjör halinde toplam 261 adet Sentetik Ecza Maddesi ve esrarı öğütmek için kullanılan 2 adet esrar öğütücü aparat ele geçirildi.

Mert C. K. isimli şahıs hakkında gerekli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

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Çantasından 250'den fazla hap çıktı
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