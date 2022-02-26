Çantayı böyle çaldı... Bu kameradan tespit edilip yakalandı

İstanbul'daki "Açıktan Hırsızlık" olayı, Avcılar İlçesi Üniversite Kampüs Metrobüs Durağı önündeki seyyar tuvalette meydana geldi. C.A.'ya ait olan ve içerisinde 200 lira, bazı kişisel eşyalar ve "İş Yeri Çalışma Ruhsatı" bulunan pembe renkli valiz bir kişi tarafından çalındı. İstanbul Polisi; C.A.'nın şikayeti üzerine güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Olayı Türkmenistan uyruklu D.B.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Kimliği tespit edilen şüpheli D.B., İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'ne bağlı Deliklikaya Mahallesi'nde bulunan ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin çaldığı valiz, paralar ve eşyalar o adreste bulundu ve muhafaza altına alınarak mağdur C.A.'ya teslim edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelinin tuvalete girdiği ve çaldığı pembe renkli çantayla çıktığı anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.