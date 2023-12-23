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Giriş Tarihi: 23.12.2023 10:40

Çantayı böyle çaldı… İnternet kafede yakaladılar

İstanbul’da bir kadının çantasını çalan kapkaççı, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından bir internet kafede yakalandı. Kapkaç anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Emir SOMER Emir SOMER
Çantayı böyle çaldı… İnternet kafede yakaladılar

İstanbul'un Şişli İlçesi Bozkurt Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde yürüyen iki kadını takip eden bir kapkaççı, kadınlardan birinin çantasını çaldı ve kaçtı. Olayın yansıdığı güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; kısa süre içerisinde kimliğini tespit ettikleri kapkaççı G.A.'yı Şişli İlçesi Eskişehir Mahallesi'nde bulunan bir internet kafede yakaladı. G.A.'nın çaldığı çantanın içerisindeki cep telefonu ve kişisel eşyalar bulundu ve mağdura teslim edildi. Benzer suçlardan ötürü çok sayıda kaydı bulunan ve "Kapkaç" suçundan adliyeye sevk edilen G.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çantayı böyle çaldı… İnternet kafede yakaladılar
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