Çapa makinesi can aldı... Sol kolu ve bacağı kopan 22 yaşındaki genç kurtarılamadı

Konya'da tarlada çapa yaparken makineyi kaptırdığı sol kol ve bacağı kopan 22 yaşındaki Hamza Gönül, hastanede kurtarılamadı. Bu mevsimde bu tür vakaların sayısının oldukça arttığını belirten Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ali Özdemir, "Hastamız bize geldiğinde sol kol ve bacağı tamamen kopmuştu. Sol kolunu diktik ama olmadı. Hastamızı bir gün sonra kaybetti. Çapa makinesi çok tehlikeli olabiliyor. Hastamızda olduğu gibi can kayıpları ve ciddi uzuv kayıpları ile karşılaşıyoruz" dedi.

Hamza Gönül, merkez Karatay ilçesine bağlı Hayıroğlu Mahallesinde 6 Haziran günü çapa yaparken, makineye kaptırdığı sol kolu ve bacağı koptu. Kanlar içerisinde 1 saat kadar tarlada tek başına kalan Gönül'ü bulan yakınları hemen hastaneye yetiştirdi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen Gönül'ün sol kolu yerine dikildi. Ancak uyum sağlamayan kolu yeniden alındı. Param parça olan ve bir kova içerisinde hastaneye getirilen bacağı ise yerine hiç dikilemedi. Hamza Gönül'ün vücudu yaşanan travmaya daha fazla dayanamadı ve bir gün sonra hayatını kaybetti.

'ÇAPA MAKİNESİ ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİYOR'

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ali Özdemir, bu tür vakaların yaz mevsiminde çok arttığını söyledi. Özellikle uzuv kayıpları ve hatta hastamız gibi can kayıplarının yaşanabildiğini belirten Özdemir, "Bu tür makineleri kullanan kişileri eğitmek, ehliyetlendirmek gerekebilir. Arazideyken tek başına bu aleti kullanmamak önemli olabilir. Bu hastamızda olduğu gibi tek olduğundan yaralandığı çok geç fark edilmiş. 1 saat sonra fark edilmiş. En azından iki kişi birlikteyken bu cihaz kullanılabilir. Yaralanma olduğunda diğeri sağlık ekiplerini bilgilendirirse hayatta kalma ihtimali artar. Bu mevsimde bu tür vakalarda artış görüyoruz. Maalesef can kayıpları da olabiliyor. Birçok insanın uzuvları kopabiliyor, Bu konuda dikkatli olunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.