Çapkanlar Çetesi’ne bir darbe daha: 42 gözaltı

İstanbul'da internet üzerinden yasadışı bahis oynatan ve elde ettikleri paraları kripto soğuk cüzdan ya da borsa üzerinden aklamaya çalışan Çapkanlar Suç Örgütü'ne ikinci darbe indirildi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çeşitli zamanlarda gerçekleştirilen ve 14 zanlının tutuklandığı operasyon sonrası İstanbul merkezli 4 ilde toplam 60 şüpheli ve 20 ofis adresi daha tespit edildi. Ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. 42 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda 113 bin 200 lira, 1141 dolar, 6 ruhsatsız tabanca, 358 mermi, 70 cep telefonu, 90 SIM kart, 12 laptop, bir masaüstü bilgisayar kasası ve 6 monitör ele geçirildi.Şüphelilerin banka ve kripto varlıkları hesaplarında dönen para miktarının ise yaklaşık 5 milyar lira olduğu öğrenildi. Çapkanlar Suç Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmanın ilk ayağında 23 şüpheli yakalanmış, 14 şüpheli tutuklanmıştı. Bu operasyonda gözaltına alınan örgüt liderleri Rıdvan Ç., Fırat Ç. ve Sedat Ç.'ye ait olan 6 daire, 1 villa, 1 arsa, 10 lüks araç olmak üzere yaklaşık 180 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu.