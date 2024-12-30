Çapraz böbrek nakliyle eşlerine can oldular

İzmir'de, kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle aile üyelerinden organ alamayan iki böbrek hastası, birbirlerinin eşlerinden yapılan nakille hayata tutundu. Menemen'de yaşayan 53 yaşındaki 2 çocuk babası Andaç Özen'e 2015'te böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Sağlık durumu her geçen gün kötüye giden Özen, 2.5 ay önce diyaliz tedavisi görmeye başladı. Eşi Aylin Özen, eşine böbreğini vermek istese de kan uyuşmazlığı nedeniyle nakile uygun görülmedi. Aynı çaresizliği yaşayan 2 çocuk babası Ramazan İnce'ye de (59) 2012'de böbrek yetmezliği teşhisi kondu. İnce'ye eşi Hülya İnce böbreğini vermek istese de kan uyuşmazlığı nedeniyle nakil mümkün olmadı. Kadavradan böbrek nakli olmak için İzmir'de özel bir hastaneye başvuran hastalara, çözüm olarak çapraz nakil yöntemi önerilerek gönüllü vericilerin böbreklerinin, karşı ailedeki hastaya uygun olduğu ve değiş tokuş yapılabileceği söylendi. Doktorların önerisini kabul eden Aylin Özen'in böbreği Ramazan İnce'ye, Hülya İnce'nin böbreği ise Andaç Özen'e nakledildi.Andaç Özen, böbrek yetmezliği nedeniyle zor günler yaşadığını, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi. Aylin Özen eşinin hayatını kurtaran kişiyle nakil ameliyatına kısa bir süre kala tanıştıklarını anlatarak, "Artık biz birbirimizden sürekli iletişim halinde olacağız" diye konuştu. Ramazan İnce de yeni böbreğiyle 2025'e girmenin mutluluğunu yaşadığını belitirken eşi Hülya İnce de "Aylin Hanım'ı ve Andaç Bey'i çok sevdim. Aramızda artık kan bağı var" dedi.