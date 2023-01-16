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Giriş Tarihi: 17.1.2023

Çapraz nakil ebedi dostluk

Şanlıurfalı memur Zeynep Yılmazer ile Kahramanmaraşlı ev hanımı Neslihan Göl’ün yolları böbrek için diyalize girdikleri Gaziantep’teki hastanede kesişti. Neslihan’ın babası Zeynep’e, Zeynep’in annesi de Neslihan’a çapraz nakille böbreğini verdi

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Çapraz nakil ebedi dostluk
Şanlıurfa'da yaşayan memur Zeynep Yılmazer (26) 2010'da hipertansiyon sorunu yaşamaya başladı. Düzenli doktor kontrollerine giden Yılmazer'in böbreği bir süre sonra alarm vermeye başladı. Doktorlar zarar gördüğü tespit edilen böbrek için genç kadını diyaliz makinesine bağladı. Haftada 3-4 gün günde 4-5 saat diyalize giren, idrara çıkmakta zorlanan Yılmazer'in iyileşmesi için tek çare böbrek nakliydi. Ancak ailesiyle kan uyuşmazlığı çıktı. Çapraz nakil için başvuran genç kız ilk seferinde doku uyumu olmadığı için ikincisinde karşı taraf vazgeçince ameliyat olamadı.
Kahramanmaraş'ta yaşayan ev hanımı Neslihan Göl (24) ise 5 yıldır böbrek hastasıydı. 1.5 yıldır diyaliz makinesiyle hayata tutunmaya çalışan Göl, idrara düzenli çıkamadığı için çok zor günler yaşadı.
Zeynep ve Neslihan'ın yolları Gaziantep'teki Üniversite Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde kesişti. Aileler, iki genç kızın tedavisi için çare düşünürken 'Neden birbirimize çapraz nakli denemeyelim?' dediler. Neslihan'ın babası Hüseyin Göl (49) ve Zeynep'in annesi Fidan Yılmazer (48) birbirlerinin evlatlarına böbreklerini bağışlamak için başvuru yaptı. Sonuçlar uyumlu çıkınca çapraz nakil için onay verildi. Başarılı geçen operasyon sonrası iki aile birlikte mutluluk pozu verdi. Neslihan "Bir gün bile sürmeden normal yaşamıma döndüm. Tüm sağlık ekibine teşekkür ediyorum" derken Zeynep "Ameliyattan 12 saat sonra bile kendimi çok rahat hissettim" diye konuştu.

DÜNYALAR BİZİM OLDU
Zeynep Yılmazer'in annesi Fidan Yılmazer, "Nakil yapılacağı haberi gelince dünyalar bizim oldu. Kızım yıllardır çektiği acılardan 24 saatte kurtuldu. Böbreğimle bir başka hastanın hayat bulması ayrıca beni çok mutlu etti" dedi. Neslihan Göl'ün babası Hüseyin Göl (49) ise, "Çapraz nakille her iki aile de mutlu oldu" diye konuştu.

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Çapraz nakil ebedi dostluk
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