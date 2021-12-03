Çardakta ölü bulundu, beslediği köpek yanından hiç ayrılmadı

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Başaran köyünde yaşayan ve geçtiğimiz aylarda evi yanan Osman Ali Yıldız, ailesiyle arasının kötü olması nedeniyle Rize merkezde gelerek sokakta yaşamaya başladı. Bugün öğle saatlerinde çardakta hareketsiz bir şekilde yatan Yıldız'ı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme Osman Ali Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, Yıldız'ın cenazesinin yanında duran sokak köpeği ise dikkat çekti.

Aylardır köpek ile ilgilenerek beslediği öğrenilen Yıldız'ın cenazesinin yanından bir an olsun bile ayrılmayan sokak köpeği cenazenin cenaze arabasına taşınmasını bile izledi. Cenaze aracının hareket etmesi ile olay yerinden uzaklaşan köpek her yerde sahibini aramaya başladı.

Sokaklarda yaşadığı öğrenilen Osman Ali Yıldız'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Bölgede seyyar satıcılık yapan Rasim Özdin ise, Osman Ali Yıldız'ın beslediği köpeği yanından hiç ayırmadığını belirterek, "Köpek vardı yanında. Uyumuyorsa giderdi marketten tavuk alırdı ona. Tavukları köpeğe verirdi. Köpek onunla markete kadar giderdi. Köpek hiç ayrılmazdı ondan. Bugün de geldik bu hal ile karşılaştık. Sırtüstü çevirirken ben sağlık ekiplerine yardımcı oldum. O köpek yine ayrılmadı yanımızdan. Adamın evini köyde yakmışlar diye biliyorum. Bu ailesini dışlamış, ailesi bunu dışlamış. Vatandaşlar elbise getirir verirdi ona. Millet yemek alırdı, tıraş ettirirdi onu. Normalde emeklidir. Buralarda yatardı. Emekli maaşını çekerdi. Onu da burada çalardılar cebinden" dedi.