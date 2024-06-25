Caretta carettalar rekor kırıyor: Yuva sayısı 503’e ulaştı

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki İztuzu Plajı dünyada en iyi korunan plajlar arasında gösteriliyor. Caretta carettaların önemli üreme alanları arasında yer alan plajda yuvalama dönemi başladı. İztuzu sahiline gelen caretta carettalar, yumurtalarını kazdıkları 50-60 santimetrelik çukurlara bırakıyor. Caretta carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nce (DEKAMER) çeşitli önlemler alındı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER) deniz kaplumbağaları yuvaları koruma altına alınıyor. DEKAMER, 25 Haziran itibarıyla 503 deniz kaplumbağası yuvasına ulaşıldığını açıkladı.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü destekleriyle yürütülen çalışmalarla DEKAMER ekipleri, 503 yuvayı koruma altına aldı. DEKAMER ekipleri, bu sene daha yüksek yuva sayılarına ulaşacağını kaydetti.