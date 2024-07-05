Caretta carettalarda rekor bekleniyor

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türlerde kırmızı listede gösterilen 'Caretta caretta' ve 'Chelonia mydas' türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz'in Türkiye sahillerindeki yuvalama sezonu devam ediyor. Türkiye'deki 22 yuvalama alanından biri olan ve her yıl Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alan Çıralı Plajı'nda bu yıl ardı ardına çıkan deniz kaplumbağalarıyla 146 yuva oluştu. Bunun yanı sıra, kaplumbağaların yumurta bıraktığı değerlendirilen 6 yuva ise yakından izleniyor. Bu yuvaların da birkaç gün içinde açılarak, yavru çıkışı olup olmadığı kontrol edilecek. Geçen yıl 105 yuva sayısı geçilen Çıralı Plajı'nda, yuvalama sezonu boyunca saat 21.00'den 06.00'ya kadar sahile girmek, yüzmek, çadır kurmak, ateş yakmak ve gürültü yapmak yasak. Çıralı'da bu sezon yuva sayısında 30 yılın rekorunun kırılması bekleniyor.