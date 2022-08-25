Çarıklı Milyoner oyuncuları ve konusu? Çarıklı Milyoner filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Çarıklı Milyoner oyuncuları arasında birçok Yeşilçam yıldızı bulunuyor. Sevilen Kemal Sunal filmleri arasında yer alan yapım bugün hala ilgiyle izleniyor. Çarıklı Milyoner konusu ile komedi türünün ilgi çeken yapımlarından. Peki, Çarıklı Milyoner filmi nerede çekildi? İşte merak edilenler…
ÇARIKLI MİLYONER KONUSU
Hilmi Tok milyarder bir iş adamıdır. Bir gün tek başına kullandığı arabasıyla kaza yaparak ölür. Tüm mirasını köyde davulculuk yapan oğlu Bayram'a bırakmıştır. Bir anda Bayram hiç görmediği babasının mirasına konar. Ancak Bayram'ın akraba bozuntuları mirası Bayram'a yedirmemeye kararlıdır hatta bunun için Bayram'ı öldürmeye bile kalkışırlar fakat hiçbirinde amaçlarına ulaşamazlar.
Bayram ise sahte akrabalarının gerçek yüzünü anlamıştır ve mirası onlara vermemeye kararlıdır. Bu arada Bayram gazetede kendisi hakkında ileri geri yazılar yazan ve gerçek kimliğini bilmediği gazeteci Suna'ya aşık olur. Sonunda yazıları yazan gazetecinin Suna olduğunu öğrenir. Yaşadığı bunca olaya dayanamayan Bayram akıl hastanesine yatar.
ÇARIKLI MİLYONER OYUNCULARI
Kemal Sunal - Bayram Tok
Necla Nazır - Suna
Ali Şen - Hilmi Tok
Reha Yurdakul - Osman Efendi
Belkıs Dilligil - Meloş
Selim Naşit - Muhasebe Müdürü
Hüseyin Kutman - Avukat Hürrem
Memduh Ün - Gazete Patronu
Ferdi Atuner - Cengiz
Necdet Yakın - Cemil
Nermin Denizci - Nermin
Çetin Başaran
Bilge Zobu
İhsan Yüce