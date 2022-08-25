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Giriş Tarihi: 25.8.2022 16:37

Çarıklı Milyoner oyuncuları ve konusu? Çarıklı Milyoner filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Kemal Sunal klasikleri arasında yer alan Çarıklı Milyoner oyuncuları ve konusu ile bugün sevilen yapımlar arasında yerini koruyor. 1983 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Çarıklı Milyoner konusu ile kendisine miras kalan bir adamın hikayesine odaklanılıyor. Peki, Çarıklı Milyoner filmi nerede çekildi? İşte yanıtlar…

Çarıklı Milyoner oyuncuları ve konusu? Çarıklı Milyoner filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Çarıklı Milyoner oyuncuları arasında birçok Yeşilçam yıldızı bulunuyor. Sevilen Kemal Sunal filmleri arasında yer alan yapım bugün hala ilgiyle izleniyor. Çarıklı Milyoner konusu ile komedi türünün ilgi çeken yapımlarından. Peki, Çarıklı Milyoner filmi nerede çekildi? İşte merak edilenler…

ÇARIKLI MİLYONER KONUSU

Hilmi Tok milyarder bir iş adamıdır. Bir gün tek başına kullandığı arabasıyla kaza yaparak ölür. Tüm mirasını köyde davulculuk yapan oğlu Bayram'a bırakmıştır. Bir anda Bayram hiç görmediği babasının mirasına konar. Ancak Bayram'ın akraba bozuntuları mirası Bayram'a yedirmemeye kararlıdır hatta bunun için Bayram'ı öldürmeye bile kalkışırlar fakat hiçbirinde amaçlarına ulaşamazlar.

Bayram ise sahte akrabalarının gerçek yüzünü anlamıştır ve mirası onlara vermemeye kararlıdır. Bu arada Bayram gazetede kendisi hakkında ileri geri yazılar yazan ve gerçek kimliğini bilmediği gazeteci Suna'ya aşık olur. Sonunda yazıları yazan gazetecinin Suna olduğunu öğrenir. Yaşadığı bunca olaya dayanamayan Bayram akıl hastanesine yatar.

ÇARIKLI MİLYONER OYUNCULARI

Kemal Sunal - Bayram Tok

Necla Nazır - Suna

Ali Şen - Hilmi Tok

Reha Yurdakul - Osman Efendi

Belkıs Dilligil - Meloş

Selim Naşit - Muhasebe Müdürü

Hüseyin Kutman - Avukat Hürrem

Memduh Ün - Gazete Patronu

Ferdi Atuner - Cengiz

Necdet Yakın - Cemil

Nermin Denizci - Nermin

Çetin Başaran

Bilge Zobu

İhsan Yüce

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Çarıklı Milyoner oyuncuları ve konusu? Çarıklı Milyoner filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?
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