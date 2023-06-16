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Giriş Tarihi: 17.6.2023

Çarpıp sürükledi ölüme terk etti

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Çarpıp sürükledi ölüme terk etti
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Uğur Kaval'ın kullandığı kamyonet, önceki akşam Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Geçit Mahallesi mevkiinde, önce aynı yönde giden İlker Demirci'nin servis aracına, ardından da Ali Özcan'ın kullandığı çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette sıkışarak ağır yaralanan Cemil Albayrak, hayatını kaybetti. Osmangazi'deki diğer kazada ise Yeni Yalova Bulvarı'ndan karşıya geçmeye çalışan bir kişi, hızla gelen otomobilin altında kaldı. Metrelerce sürüklenen talihsiz adam yolun kenarına savruldu. Sürücü ise olay yerinden kaçarak yaralı adamı ölüme terk etti. Kazadan bir süre sonra başka bir sürücü tarafından fark edilen yayanın öldüğü belirlendi. Polis, kaçarken kaza sırasında düşen otomobilin tamponunu da bırakan sürücüyü arıyor. Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, otomobilin kontrolünü kaybedince, önce refüje, ardından da elektrik direğine çarpan Bekir Yıldırım (54) öldü. İzmir'in Tire ilçesinde Burcu D.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kaza, sürücü ile birlikte Hüseyin D. (1), Defne Y. (1), Derin Y. (1), Deren D. (3), Raziye P. (73), Tamay E. (41), Tülay D. (66) ve Nuriye Y. (61) yaralandı.

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Çarpıp sürükledi ölüme terk etti
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