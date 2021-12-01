Çarptığı genç kız hayatını kaybetti, suçu çalışanı üstlenmeye kalktı

Kaza, saat 18.40 sıralarında Uşak-İzmir Karayolu Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halindeki hafif ticari araç, halk otobüsünden indikten sonra karşıdan karşıya geçmeye çalışan 23 yaşındaki Hasibe Güven'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız yaklaşık 10 metre savrularak orta refüje düştü.



Kazanın ardından sürücünün olay yerinden yaklaşık 1 kilometre ileride bir ara sokağa girdiği öğrenildi. Yaklaşık 1 saat araçta beraberinde bulunan 3 şahısla bekleyen A.A., 112 acil ihbar hattını arayarak maddi hasarlı kazaya karıştığı ihbarında bulundu. Polis ekipleri, maddi hasarlı kaza olarak A.A.'nın bulunduğu sokağa gitti. Ekiplerin şüphesi üzerine araçtaki hasarın bir şahsa çarptığı için olduğu anlaşıldı. A.A.'nın iddiası üzerine Gazi Bulvarı üzerinde bulunan bölgeye başka bir ekip sevk edildi. Orta refüjde yatan genç kızı gören polis ekipleri, sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hasibe Güven'e yaptıkları ilk müdahalenin ardından, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız hayatını kaybetti.