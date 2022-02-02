Çarptığı yayayı otobüse bindirip evine gitti: Yaralı yaya öldü!

Gürler'in boğazından ve bileğinden nabzını kontrol ettiğini belirten Türkçetin; "Nabzı atıyordu. Bir taraftan da 112'yi arayıp ambulans bekledik. Birkaç dakika sonra tekrar 112'yi aradım. Bulunduğumuz yerin adresini tam olarak öğrenmek için yoldan geçen belediye otobüsünü durdurduk. Şoföre adresi sorarken hat kesildi. Bu sırada yaralı şahsı otobüse bindirip, hastaneye yetiştirelim diye konuşuldu. Biz de şahsı otobüse bindirdik. Otobüs şahsı alarak hastaneye doğru yola çıktı. Biz de arkadaşım ile evimize gittik. Ben yattım. Ben kendi şeridimden gidiyordum. Hava puslu ve karanlık olduğu için bu şahsı görmedim" dedi.