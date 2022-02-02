Çarptığı yayayı otobüse bindirip evine gitti: Yaralı yaya öldü!

Geçtiğimiz Pazar günü merkez Meram ilçesi Aksinne Mahallesi Taşcami Uzunharmanlar Caddesi üzerinde sabah saatlerinde minibüsü ile Nuri Gürler'e çarpan Fatih Türkçetin olay yerinden kaçtı. Daha sonra arkadaşı İlyas G. ile tekrar kaza yerine gelen Türkçetin, yaralı Gürler'i hastaneye götürülmesi için Konya Büyükşehir Belediyesine ait bir otobüse bindirdi. Gürler, çok geçmeden otobüste hayatını kaybetti. Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa süre içerisinde yakalanan Fatih Türkçetin gözaltına alındı.
'OTOBÜSE BİNDİRDİKTEN SONRE EVE GİDİP UYUMUŞ'
Fatih Türkçetin'in ifadesine ise SABAH ulaştı. 2 çocuk babasının ölümüne neden olduktan sonra arkasına bile bakmadan kaçan Türkçetin, "40-45 kilometre hızla gidiyordum. Ahmet Özcan Caddesine 200 metre kala arabanın ön tarafından pat diye ses geldi. Hava puslu, karanlık ve yol kenarlarında yoğun kar olduğu için ne olduğunu göremedim. Durmadan yolumuza devam ettik. Eve varınca aracın sağ ön farı ve camının kırık olduğunu görünce 'bir şeye çarptık' diyerek bana ait başka bir araçla arkadaşımla olay yerine geri döndük. Geri döndüğümüzde erkek şahsın yerde yattığını gördük." şeklinde konuştu.
Gürler'in boğazından ve bileğinden nabzını kontrol ettiğini belirten Türkçetin; "Nabzı atıyordu. Bir taraftan da 112'yi arayıp ambulans bekledik. Birkaç dakika sonra tekrar 112'yi aradım. Bulunduğumuz yerin adresini tam olarak öğrenmek için yoldan geçen belediye otobüsünü durdurduk. Şoföre adresi sorarken hat kesildi. Bu sırada yaralı şahsı otobüse bindirip, hastaneye yetiştirelim diye konuşuldu. Biz de şahsı otobüse bindirdik. Otobüs şahsı alarak hastaneye doğru yola çıktı. Biz de arkadaşım ile evimize gittik. Ben yattım. Ben kendi şeridimden gidiyordum. Hava puslu ve karanlık olduğu için bu şahsı görmedim" dedi.
Nuri Gürler
'KAÇMAYIP HASTANEYE GÖTÜRSEYDİ KURTARILABİLİRDİ'
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Türkçetin, Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme, Türkçetin'in olay yerinden kaçtıktan sonra tekrar olay yerine gelerek Gürler'e yardımcı olmaya, hastaneye götürmeye çalıştığını ancak kaza anı ve yaralının otobüse bindiği zaman arasında 18 dakikalık bir zaman farkı olduğunu, kazanın hemen ardından 112 aranıp veya şüphelinin kendisine ait araç ile yaralıyı hastaneye götürmesi halinde yaralının kurtulma ihtimalinin bulunduğu belirtti.
Fatih Türkçetin, 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' tutuklanarak cezaevine gönderildi.