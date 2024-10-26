Haberler Yaşam Haberleri Çarşaf giyip galeriye saldırmıştı: Yurtdışına kaçmak isterken yakalandı
Giriş Tarihi: 26.10.2024 11:14 Son Güncelleme: 26.10.2024 11:16

Çarşaf giyip galeriye saldırmıştı: Yurtdışına kaçmak isterken yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre üzerine çarşaf giyip bir galeriyi kurşunlayan saldırgan Y.G. yurt dışına kaçmak üzere gittiği Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandı. Polis, silahlı saldırı için Y.G. ile iş birliği yaptığı tespit edilen 3 kişiyi daha yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çarşaf giyip galeriye saldırmıştı: Yurtdışına kaçmak isterken yakalandı

Olay, 19 Ekim Cumartesi günü Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde bulunan galericiler sitesinde meydana geldi. Çarşaf giyen bir kişi elindeki çantayla iş yerinin önüne geldi. Husumetlisi olduğu öne sürülen kişiye kurşun yağdıran şüpheli olay yerinden hızla kaçtı. Saldırıda kullandığı silah ise yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken polis olay yerinde geniş çaplı önlem aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin Y.G. olduğunu belirledi. Y.G., yurtdışına kaçmak üzere gittiği Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandı.

Polis, silahlı saldırı için Y.G. ile iş birliği yaptığını tespit ettiği B.K, C.U ve K.A isimli 3 şüpheliyi de İstanbul'da adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çarşaf giyip galeriye saldırmıştı: Yurtdışına kaçmak isterken yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA