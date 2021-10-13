Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Çarşafa atlayarak kurtuldular
Giriş Tarihi: 13.10.2021

Çarşafa atlayarak kurtuldular

Çarşafa atlayarak kurtuldular
Esenler'de Turgut Reis Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın girişindeki elektrik saatlerinde yangın çıktı. Binayı yoğun duman sarınca üst kattakiler mahsur kaldı. Dumanın dairelerine dolduğu birinci kattakiler, pencere ve balkonlardan mahalle sakinlerinin açtığı çarşafa atladı. İlk atlayan çocuk çarşafın ardından yere düştü. Daha sonra diğer çocuklar ve anne aşağıya atladı. Yaşanan can pazarı saniye saniye kameraya yansıdı. Mahalle sakinleri bir yandan da yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye yangını tamamen kontrol altına aldı. Hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA
ARKADAŞINA GÖNDER
Çarşafa atlayarak kurtuldular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA