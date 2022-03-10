Çarşaflı gaspçıları ayakkabıları ele verdi... Oyuncak silahla market gaspına kalktılar

Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Mecidiye caddesi üzerinde 31 Ocak günü akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Market sorumlusu E.G. gün sonu kasa sayımını yapmak için ofis kısmındayken içeriye yüzleri maskeli, ellerinde silah olan siyah kadın çarşafı giymiş 3 kişi girdi.
Gaspçılar silah gösterip yanlarında getirdikleri torbaya paraları doldurmak istediler. Ancak market sorumlusu kendilerine direnince ne yapacaklarını bilemediler. Ellerindeki çuvalı ve silahı atıp kaçtılar.
OYUNCAK SİLAHLA GİRMİŞLER
E.G. gaspçılar çıktıktan sonra hemen durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin olay yerinde atıp kaçtıkları silahında oyuncak silah olduğu ortaya çıktı.
KADIN ÇARŞAFININ ALTINDA ERKEK AYAKKABISI
Kamera görüntülerini inceleyen polis 3 gaspçının giydiği kıyafetlerden onların kadın olduğunu düşündü. Ancak görüntüler daha detaylı incelendiğinde şüphelilerin ayakkabılarının erkek ayakkabısı olduğu anlaşıldı. Bu sayede3'ününde erkek olduğu tespit edilince çalışmalar derinleştirildi.
3 GASPÇI TUTUKLANDI
3 Gaspçı tek tek tespit edildi. Markete oyuncak silah ile giren şüpheliler Erkan T. (23), Mete K. (21), Mustafa Ş. (28) ve onlara dışarda gözcülük ettiği öne sürülen Umut T. (21) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
O ANLAR KAMERADA
Gaspçıların markete siyah çarşaflı bir şekilde girip çıktıkları anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.