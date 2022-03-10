Çarşaflı gaspçıları ayakkabıları ele verdi... Oyuncak silahla market gaspına kalktılar

KADIN ÇARŞAFININ ALTINDA ERKEK AYAKKABISI

Kamera görüntülerini inceleyen polis 3 gaspçının giydiği kıyafetlerden onların kadın olduğunu düşündü. Ancak görüntüler daha detaylı incelendiğinde şüphelilerin ayakkabılarının erkek ayakkabısı olduğu anlaşıldı. Bu sayede3'ününde erkek olduğu tespit edilince çalışmalar derinleştirildi.