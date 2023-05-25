Haberler Yaşam Haberleri Çarşaflı kadınları kovduğu iddia edilen mekan sahibi savcılıktan serbest bırakıldı
Giriş Tarihi: 25.5.2023 17:26 Son Güncelleme: 25.5.2023 18:19

Çarşaflı kadınları kovduğu iddia edilen mekan sahibi savcılıktan serbest bırakıldı

Üsküdar Kuzguncuk'ta Asude Çayevi adlı mekanda çay içen çarşaflı kadınlara sözlü saldırıda bulunduğu iddia edilen mekan sahibi Murat A., gözaltına alınmasının ardından adliyeye getirildi. Müşteki Ayşe Pınar D.’nin şüpheli Murat D.’den şikayetçi olmadığı öğrenildi. Hakkında bir şikayette bulunulmamasından kaynaklı savcılık ifadesinin ardından şüpheli Murat D., savcılıkça serbest bırakıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Çarşaflı kadınları kovduğu iddia edilen mekan sahibi savcılıktan serbest bırakıldı

Kuzguncuk'taki Asude Çayevi isimli kafeye dün akşam saatlerinde çay içmeye gelen çarşaflı kadınlar iddiaya göre mekan sahibinin sözlü saldırısına maruz kaldı. Kafenin sahibi Murat A.'nın kadınlara yönelik "Hadi kalkın buradan" dediği anlar, sosyal medyada dolaşan video ile kısa sürede büyük tepki çekti.

ŞÜPHELİ MEKAN SAHİBİ ADLİYEDE

Yaşanan olayın ardından şüpheli mekan sahibi Murat A., hakkında "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheli adam, emniyet işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

SAVCILIKTAN SERBEST BIRAKILDI

Müşteki Ayşe Pınar D.'nin şüpheli Murat D.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi. Hakkında bir şikayette bulunulmamasından kaynaklı savcılık ifadesinin ardından şüpheli Murat D., savcılıkça serbest bırakıldı.

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Çarşaflı kadınları kovduğu iddia edilen mekan sahibi savcılıktan serbest bırakıldı
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