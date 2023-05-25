Çarşaflı kadınları kovduğu iddia edilen mekan sahibi savcılıktan serbest bırakıldı

Kuzguncuk'taki Asude Çayevi isimli kafeye dün akşam saatlerinde çay içmeye gelen çarşaflı kadınlar iddiaya göre mekan sahibinin sözlü saldırısına maruz kaldı. Kafenin sahibi Murat A.'nın kadınlara yönelik "Hadi kalkın buradan" dediği anlar, sosyal medyada dolaşan video ile kısa sürede büyük tepki çekti.
ŞÜPHELİ MEKAN SAHİBİ ADLİYEDE
Yaşanan olayın ardından şüpheli mekan sahibi Murat A., hakkında "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheli adam, emniyet işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
SAVCILIKTAN SERBEST BIRAKILDI
Müşteki Ayşe Pınar D.'nin şüpheli Murat D.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi. Hakkında bir şikayette bulunulmamasından kaynaklı savcılık ifadesinin ardından şüpheli Murat D., savcılıkça serbest bırakıldı.