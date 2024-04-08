Çarşımız cıvıl cıvıl! Çok daha iyi olacağız

Depremin vurduğu Hatay Antakya'nın ünlü Uzun Çarşı'sında 2 bin 500 dükkândan 600'ü yıkıldı. Depremin üzerinden geçen 14 ayda çalışmalarına 7 gün 24 saat devam eden devlet yaraları tek tek sararken Hatay esnafı da bayram alışverişleriyle eski günlerine dönmenin heyecanını yaşıyor. SABAH bayram telaşının yaşandığı tarihi çarşıda dükkân sahipleri ve vatandaşlarla konuştu:Tam bir bayram yaşıyoruz. Burası Hatay'ın kalbi. Hataylılar buradan vazgeçemez. Eski canlılığımıza geri döndük. Çarşımızı tekrar kalabalık görmek bizleri çok mutlu etti. Çok büyük acılar yaşadık ve el birliğiyle acılarımızı unutmaya çalışıyoruz.Depremde evimiz yıkıldı, ama biz hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik. Eski günlerimize geri döneceğiz. Çarşımızı tekrar kalabalık görmek çok güzel.Bu kalabalığı çok özlemiştik. En kısa zamanda daha da iyi olacağız. İnsanların yüzlerinin gülmesi bizleri daha da mutlu ediyor.Uzun çarşımızı tekrar cıvıl cıvıl görmek gerçekten çok sevindirici. Bu kalabalığı görünce gözyaşlarımı tutamadım. Çünkü eski günlerimize döndüğümüzü gördük. Daha da iyi olacağız. Burası medeniyetler şehri ve bunu başaracak gücümüz var.Tarihi çarşı eski coşkulu günlerine dönmeye başladı ve daha da iyi olacağız.43 yıldır Tarihi Uzun Çarşı'da esnaflık yaptım. Kalbimiz ve ruhumuz bu çarşıda atıyor. Evlerimiz yıkıldı, çadırlarda, konteynerde kaldık ama biz yıkılmadık, ayaktayız.