Çarşıya izinsiz giden karısını bıçakladı

Bursa
'da kıskançlık krizine giren koca dehşet saçtı. Karısını bıçakla yaraladı. Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yahşibey mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koca Şenol B. (57) eşi Kamile B.'nin (42) kendisinden habersiz çarşıya çıktığını öğrendi. Ardından koca Şenol B. kıskançlık krizine girerek eşi ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen kavga tartışmaya dönüştü. Şenol B. mutfağa giderek bıçak aldı. Bıçak ile eşi Kamile B.'yi bıçakla yaraladı. Sesleri duyan komşuları, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, kanlar içindeki Kamile B.'yi ilk müdahalenin ardından ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Koca Şenol B. gözaltına alındı.