Asayiş Şube Müdürlüğü Kumar masası ekiplerince düzenli olarak yapılan saha çalışmalarında Çatalca bölgesinde kumar oynatıldığı ihbarı alındı. Bu ihbar üzerine ekipler Kaleiçi Mahallesi Kavaklar Sokak'ta bulunan villaya önceki gün gece saatlerinde bir baskın düzenledi.
Casinoya çevrilen villaya kumar baskını | Video
Casino olarak dizayn edildiği görülen villada Teksas Pokeri ve Rulet oynatıldığı belirlendi.
İçeride bulunan 6 oyuncu ve 1 mekan sahibi gözaltına alındı. 7 kişi hakkında işlem başlatıldı. Şahıslara 11 bin lira ceza kesildi. Villada 1 rulet makinası, 1 kırmızı renkli Çuha ve 682 pul ele geçirildi.