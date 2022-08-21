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Giriş Tarihi: 21.8.2022 12:01 Son Güncelleme: 21.8.2022 12:40

Casinoya çevrilen villaya kumar baskını

İstanbul Çatalca’da bir villada kumar oynatıldığı ihbarı olan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri villaya Teksas Pokeri baskını yaptı. Baskında 6 oyucu ve 1 mekan sahibine işlem başlatıldı. Villada bir Rulet makinası ve 682 pul ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Casinoya çevrilen villaya kumar baskını

Asayiş Şube Müdürlüğü Kumar masası ekiplerince düzenli olarak yapılan saha çalışmalarında Çatalca bölgesinde kumar oynatıldığı ihbarı alındı. Bu ihbar üzerine ekipler Kaleiçi Mahallesi Kavaklar Sokak'ta bulunan villaya önceki gün gece saatlerinde bir baskın düzenledi.

Casinoya çevrilen villaya kumar baskını | Video

Casino olarak dizayn edildiği görülen villada Teksas Pokeri ve Rulet oynatıldığı belirlendi.

İçeride bulunan 6 oyuncu ve 1 mekan sahibi gözaltına alındı. 7 kişi hakkında işlem başlatıldı. Şahıslara 11 bin lira ceza kesildi. Villada 1 rulet makinası, 1 kırmızı renkli Çuha ve 682 pul ele geçirildi.

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Casinoya çevrilen villaya kumar baskını
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