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Giriş Tarihi: 27.11.2023

Casper’dan TED’e kira tespit davası

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Casper’dan TED’e kira tespit davası
Türkiye'de uzun süredir gündemden düşmeyen kiracı-mülk sahibi tartışmasına iki tanınmış kurum da dahil oldu. Casper Teknoloji, kiracısı TED Koleji'ni mahkemeye verdi. İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Özel TED Koleji, 2014'ten beri bilişim şirketi Casper Teknoloji'ye ait mülkte eğitim hizmeti veriyor. Aylık 1 milyon 107 bin lira kira veren kolej, bu yıl yenilenecek kontratta fiyat konusunda anlaşamadı. İddiaya göre Casper, kira miktarının düşük olduğunu belirterek kanuni sınırlamanın üzerine artış yapmak istedi. Ancak kolej bu artışı kabul etmeyip yasaların gerektirdiği şekilde artış yapacağını beyan etti. Anlaşma sağlanamayınca Casper, konuyu Sulh Hukuk Mahkemesine taşıdı. Dilekçede özellikle söz konusu yerin İstanbul'un değerli projelerinden olan 'Tema İstanbul' içinde yer aldığı, bu nedenle kolejin değerini de artırdığını ancak verilen kiranın yeterli miktarda olmadığı ifade edildi. Dilekçede mahkemenin tespitleri sonrası söz konusu kiranın artırılması talep edildi.

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Casper’dan TED’e kira tespit davası
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