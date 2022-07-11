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Giriş Tarihi: 11.7.2022

Casus programın delili hukuka aykırı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Casus programın delili hukuka aykırı
Antalya'da yaşayan bir adam eşinden şüphelenerek cep telefonuna silinen kayıtları geri getirmeye yarayan bir program yükledi.
Bunun üzerine eşinin başka erkeklerle görüştüğünü gören adam evlilik birliğinin temelden sarsıldığını ileri sürerek boşanma davası açtı. Yerel mahkemenin davayı reddetmesi üzerine adam dosyayı istinafa taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, kadının güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu ve tamamen kusurlu olduğuna kanaat getirerek, erkeğin boşanma davasının kabulüne karar verdi.



İstinafın ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davacı erkeğin program vasıtasıyla edindiği belgeleri hukuka aykırı elde ettiğine ve boşanma davasında delil olarak kullanılamayacağına hükmetti. Kararı bozan Yargıtay Hukuk Dairesi, "Hukuka aykırı delil, kusur belirlenmesinde dikkate alınamaz ve bu delil ile kanıtlanmak istenen vakıa karşı tarafa kusur olarak yüklenemez" ifadelerini kullandı.

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Casus programın delili hukuka aykırı
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