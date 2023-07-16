Casus sanılan sapık için 30 yıl hapis cezası talebi

Belçika'nınAnkara Büyükelçiliği'nde çalışan kadın diplomat P.A.L'nin masasının altından kayıt cihazı çıkmasının ardından casus paniğine neden olan ancak cinsel amaçlı görüntü kaydı yaptığı ortaya çıkan güvenlik görevlisi Ahmet Ercan Cihan'ın 30 yıla kadar hapsi istendi. P.A.L'nin gizli kamera bulmasının ardından Büyükelçilik, gizli kameranın devlet özelindeki bilgi ve konuşmaların kayıt altına alındığını düşünerek casus paniği ile gizli kamerayı Belçika güvenlik birime gönderdi. İncelemede düzeneğin kadınlara ait görüntüler için kurulduğu anlaşılınca soruşturma yapılması için kamera Türkiye'ye gönderildi. Araşıtrımada kadınlar tuvaletinde de gizli kamera bulundu. Kameraları yerleştiren kişi, elçilikte çalışan güvenlik görevlisi Ahmet Ercan Cihan çıktı. Tutuklanan Cihan hakkında P.A.L, E.C.B, E.K.K. ve D.A'ya yönelik eylemleri nedeniyle 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan toplam 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.