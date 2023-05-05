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Giriş Tarihi: 5.5.2023 11:27 Son Güncelleme: 5.5.2023 11:27

Çatak Kanyonu Cam Seyir Terası Nerede? Çatak Seyir Terası’na Nasıl Gidilir?

Batı Karadeniz'in en güzel illerinden Kastamonu'da bulunan Çatak Kanyonu cam seyir terası konum bilgileri turistler tarafından merak edilir. Çatak teras nerede ve nasıl gidilir sorusuna yanıt arayanların, bu lokasyonun Azdavay ilçesinde bulunduğunu öğrenmesi gerekir. Özellikle yola şahsi araçları ile çıkacak olanlar, Çatak seyir terası yol tarifi hakkında bilgi almalıdır. Peki nasıl ulaşılır?

Çatak Kanyonu Cam Seyir Terası Nerede? Çatak Seyir Terası’na Nasıl Gidilir?

Kastamonu'nun en turistik mekanlarından biri olan Çatak Kanyonu cam seyir terası konum bilgilerinin, ilk kez gidecek olanlar tarafından öğrenilmesi gerekir. Yöre halkı tarafından iyi bilinse de turistler bulmakta zorluk çekmemek için mutlaka Çatak teras nerede ve nasıl gidilir diye araştırmalıdırlar. Çatak seyir terası yol tarifi nasıldır? En kolay ve hızlı bir şekilde Çatak Kanyonu'na nasıl varılır? İşte merak edilenler…

Çatak Kanyonu Cam Seyir Terası Konumu Nerede?

Karadeniz'in en ünlü turistik noktalarından biri olan Çatak Kanyonu, Azdavay ilçesindedir. Kanyondaki cam seyir terası, yüksekliği nedeniyle ziyaretçilere güzel bir manzara keyfi sunar. Bundan dolayı, çok sayıda kişinin gitmek istediği bir yer olarak dikkat çeker. Çatak Kanyonu cam seyir terasına Kastamonu merkezden gidecek olanların ilk önce Azdavay'a gelmeleri gerekir. Azdavay ilçesine ulaştıktan sonra buradaki tabelaları takip ederek kanyona ve cam terasa ulaşmaları mümkündür. Kanyon, Kastamonu merkeze yaklaşık olarak 7 km uzaklıktadır. Teras, yerden 450 metre yükseklikte bulunur ve muhteşem bir manzaraya sahiptir. Taksi veya servis kullanacak olanların ise Kastamonu ilçe otogarından yola çıkmaları gerekir.

Kastamonu'ya Nasıl Gidilir?

Çatak Kanyonu cam seyir terasına gitmeden önce, Kastamonu'ya nasıl gidildiğini öğrenmek isteyenler olabilir. Bunun için uçak, otobüs veya özel araç tercih edeceklerin bilmesi gerekenler bulunur. Hemen her şehirden Kastamonu Havalimanı'na uçuş gerçekleştiren seferler bulmak mümkündür. Havalimanının servisleri dışında, taksi, araç kiralama veya halk otobüsü ile şehir merkezine gidilebilir. Bizzat şahsi araçları ile İstanbul'dan seyahat edeceklerin izlemesi gereken güzergâhlar arasında, Bolu, Gerede ve Ilgaz konumları bulunur. İstanbul ile Kastamonu arasındaki uzaklık 515 km'dir ve yolculuk 5,5 saat sürer. İzmir'e olan uzaklığı 868 km, Ankara'ya ise 238 km'dir. İzmir'den Kastamonu'ya 8 saat 20 dakikada gidilirken, Ankara'dan ise 3 saatte varılabilir.

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Çatak Kanyonu Cam Seyir Terası Nerede? Çatak Seyir Terası’na Nasıl Gidilir?
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