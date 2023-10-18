Çatak Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Kastamonu Çatak Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Kastamonu'da bulunan Çatak Kanyonu, Türkiye'deki en önemi kanyonlardan biridir. Kanyon, doğa turizminin gözde mekânlarından biri haline gelmiştir. 450 metre yükseklikte yer alan Çatak Kanyonu, kalabalık ziyaretçi gruplarını ağırlamakta ve ziyaretçileri büyülemektedir. Çatak Kanyonu nerede ve nasıl gidilir, Kastamonu Çatak Kanyonu giriş ücreti ne kadar, müze kart geçiyor mu sorularının yanıtlarını ziyaret etmeden önce bilmek gereklidir.

Çatak Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir?

Çatak Kanyonu, Kastamonu ilinin Azdavay ilçesinde yer almaktadır. Kanyon, Azdavay ilçe merkezine yaklaşık olarak 7 kilometre mesafededir. Bu 7 kilometrelik yolun 6 kilometresi araç ile gidilebilecek bir yolken, son 1 kilometrelik kısmı orman içi yürüyüş parkurundan geçilerek kanyonun 900 metre yüksekliğindeki seyir terasına ulaşılır.

Kendi aracıyla gidecekler için yol tarifi, Kastamonu merkezden Azdavay tabelalarını takip ederek Azdavay'a ulaşıp buradan Çatak Kanyonu Milli Parkı tabelalarını izleyerek seyir terasına ulaşabilecekleri şekildedir. Bu mesafe ilçe merkezinden 7 kilometredir ve 6 kilometrelik bölümü araçla gidilebilirken, son 1 kilometrelik bölüm yürüyüş parkurunu içerir ve kanyonun 900 metre yüksekliğindeki gözetleme noktasına ulaşmayı sağlar.

Minibüsle gitmek isteyenler, Kastamonu ilçe otogarından Azdavay ilçesine giden dolmuşları kullanabilirler. Azdavay'a vardıktan sonra taksi veya servislerle Seyir Terası'na ulaşabilirler.

Kastamonu Çatak Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar?

Seyir terasının yüksekliği 450 metre olmasına rağmen, Çatak Kanyonu'nun derinliği 900 metreye kadar çıkabilir. Bu etkileyici manzara, ziyaretçilere el değmemiş doğanın güzelliklerini sunar. Ayrıca, dürbün kullanarak kanyonun içindeki yaban hayvanlarını gözlemlemek de mümkün olabilir. Bu en yüksek seyir terasını ziyaret etmek için 2023 yılında giriş ücreti 16 TL'dir.

Kastamonu Çatak Kanyonu Müzekart Geçiyor Mu?