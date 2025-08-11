Çatalca’da 2 bölgede çıkan yangın korkuttu!

Çatalca Muratbey Mahallesi' Sahil Bulvarı'nda bir ahırdaki samanlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Çiftlikte saman balyalarının tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek TIR garajındaki bazı dorselere sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi ile yaklaşık 2 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı.

Aynı saatlerde yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki TEM Otoyolu Edirne yönü istikametinde de ağaçlık alanda çıkan yangına ise havadan helikopter desteği ve karadan müdahale edildi. Yangınlar kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam etti.