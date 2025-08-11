Haberler Yaşam Haberleri Çatalca'da 2 bölgede çıkan yangın korkuttu!
Giriş Tarihi: 11.8.2025 20:58 Son Güncelleme: 11.8.2025 21:34

Çatalca'da 2 bölgede çıkan yangın korkuttu!

İstanbul Çatalca'da aynı anda 2 farklı noktada henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangınlara karadan ve havadan müdahalede bulunuldu. Çıkan yangınların kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmasına devam edildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Çatalca’da 2 bölgede çıkan yangın korkuttu!

Çatalca Muratbey Mahallesi' Sahil Bulvarı'nda bir ahırdaki samanlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Çiftlikte saman balyalarının tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek TIR garajındaki bazı dorselere sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi ile yaklaşık 2 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı.

Aynı saatlerde yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki TEM Otoyolu Edirne yönü istikametinde de ağaçlık alanda çıkan yangına ise havadan helikopter desteği ve karadan müdahale edildi. Yangınlar kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çatalca'da 2 bölgede çıkan yangın korkuttu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz